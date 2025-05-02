Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп назначил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в Первой мировой.

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Президент США Дональд Трамп объявил победу США в двух мировых войнах. Он назначил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября – в Первой мировой.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Он считает, что США выиграли обе войны, но не празднуют "из-за отсутствия лидеров, которые знают, как это делать".

"Никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем - это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" – подытожил Трамп.

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