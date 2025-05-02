Кабмин зарегистрировал в Раде проект закона о ратификации соглашения о недрах между Украиной и США

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о ратификации соглашения о недрах.

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Кабинет Министров зарегистрировал проект закона №0309 о ратификации соглашения о недрах между Украиной и США. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В пояснительной записке указано, что "реализация акта не повлияет на развитие регионов, повышение или снижение способности территориальных общин, рынка труда, общественного здоровья, экологии и окружающей среды, другие общественные отношения".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что соглашение о недрах является международным и будет ратифицироваться в Верховной Раде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, которое Украина и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

Президент США Дональд Трамп комментируя соглашение о недрах с Украиной, заявил, что «присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

В ОП заявили, что соглашение с США по полезным ископаемым гарантирует новые поставки вооружения, в том числе систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Ватикане говорил с Трампом о соглашении по полезным ископаемым и теперь ожидает других результатов беседы.

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