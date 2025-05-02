Кабмін зареєстрував у Раді проект закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США

У Верховній Раді зареєстрували проект закону про ратифікацію угоди про надра.

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Кабінет Міністрів зареєстрував проект закону №0309 про ратифікацію угоди про надра між Україною та США. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У пояснювальній записці вказано, що "реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що угода про надра є міжнародною і буде ратифіковуватися у Верховній Раді.

Як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

Президент США Дональд Трамп коментуючи угоду про надра з Україною, заявив, що «присутність США на місцях видобутку не дозволить багатьом недобросовісним гравцям проникнути в країну».

В Офісі Президента заявили, що угода зі США про копалини гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Ватикані розмовляв з Трампом про угоду щодо копалин, і тепер чекає й на інші результати розмови.

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