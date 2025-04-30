В Раде 1 мая начнутся консультации по ратификации соглашения с США о недрах, — Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховной Раде начнутся консультации по ратификации соглашения о недрах.

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Верховная Рада начнет обсуждать ратификацию соглашения о недрах с США уже в четверг, 1 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Он добавил, что соглашение международное и будет ратифицироваться в Верховной Раде, а в отношении США отметил, что на этом этапе достаточно будет только верификации их правительством.

«Завтра у нас предусмотрены консультации с главами фракций и групп, руководством нашего парламента о деталях соглашения. У нас есть предварительная такая договоренность», — сказал он.

По его словам, после подписания соглашения документ возвращается в правительство, которое с соответствующими сопроводительными документами направит на ратификацию в Раду. Только после ратификации соглашение вступит в силу.

Напомним, что Украина ожидает уже в ближайшие сутки подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах с США не будет включать требований вернуть «долги» за оказанную помощь, учитываться будет лишь будущая военная помощь США.

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