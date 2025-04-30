Microsoft фиксирует бум ИИ-кодирования – до 30% кода пишут нейросети

Microsoft прогнозирует 95% ИИ-кода к 2030 году.

Фото: Mind.ua

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От 20% до 30% кода во внутренних проектах Microsoft сейчас генерирует искусственный интеллект. Об этом заявил генеральный директор компании Сатья Наделла во время открытого разговора с CEO Meta Марком Цукербергом на конференции LlamaCon, сообщает TechCrunch.

По словам Наделлы, доля ИИ-сгенерированного кода варьируется в зависимости от языка программирования: в Python автоматизация достигла существенных результатов, тогда как в C++ процесс происходит медленнее.

Microsoft активно интегрирует генеративные инструменты в свои разработки. Еще раньше технический директор компании Кевин Скотт прогнозировал, что к 2030 году до 95% программного кода будет создаваться с помощью ИИ.

В ответ на вопрос Наделлы об использовании искусственного интеллекта в Meta, Марк Цукерберг признал, что пока не имеет конкретной статистики для своей компании.

Похожие тенденции фиксирует и Google. Недавно ее CEO Сундар Пичаи заявил, что в отдельных внутренних проектах более 30% кода генерируется ИИ. В то же время как Microsoft, так и Google не раскрывают методологии расчета, поэтому указанные проценты следует трактовать осторожно.

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