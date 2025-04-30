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Еврокомиссия не будет продлевать торговый безвиз для Украины, но обещает непрерывность торговли

17:26, 30 апреля 2025
ЕС завершит действие торговых льгот для Украины в 2025 году.
Еврокомиссия не будет продлевать торговый безвиз для Украины, но обещает непрерывность торговли
Фото: Getty Images
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Европейская комиссия не намерена продлевать действие автономных торговых мер (АТЗ) для Украины, срок которых истекает 5 июня 2025 года. Вместо этого ЕС планирует постепенный переход к постоянной модели сотрудничества в рамках глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле (ГВЗСТ).

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Мы намерены обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое мы имеем с Украиной», - подчеркнул Гилл.

АТС фактически отменяли большинство пошлин и торговых барьеров для украинских товаров на рынке ЕС. Несмотря на завершение срока их действия, Еврокомиссия подчеркивает, что механизмы торговой либерализации не исчезнут, а будут полностью интегрированы в действующее соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время представитель не уточнил, когда именно начнется процесс перехода, но заверил, что это произойдет «в ближайшее время» и структурированным способом, чтобы избежать каких-либо перебоев в торговле.

«Мы собираемся обеспечить, чтобы не было необходимости в откате назад. Мы введем процесс, чтобы после окончания срока действия АТС способ, которым мы торгуем с Украиной на двусторонней основе, был полностью интегрирован в нашу ГВЗСТ», - подытожил представитель Еврокомиссии.

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ЕС Еврокомиссия

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