В РФ заявили о готовности обсудить с США американское присутствие на оккупированной Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что РФ готова обсудить с США американское присутствие на ЗАЭС в рамках регулирования войны в Украине.

Фото: Энергоатом

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В РФ заявили о готовности обсудить с США присутствие американских представителей на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передают росСМИ.

Он отметил, что Россия готова к переговорам с Соединенными Штатами по поводу возможного участия американской стороны на Запорожской атомной электростанции в контексте урегулирования войны.

«В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», — заявил Лихачев.

Подробности о возможных форматах или условиях такого присутствия на данный момент не уточняются.

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