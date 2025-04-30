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На Закарпатье мужчину лишили родительских прав на троих детей

23:30, 30 апреля 2025
В суд обратилась бабушка детей, которая после смерти матери фактически осуществляет опеку над внуками.
На Закарпатье мужчину лишили родительских прав на троих детей
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Межгорский районный суд Закарпатской области принял решение о лишении родительских прав мужчины в отношении его троих малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск был подан бабушкой детей, которая после смерти их матери фактически осуществляет опеку над внуками. Свои требования истец обосновала длительным уклонением ответчика от выполнения родительских обязанностей, отсутствием заботы, внимания и какого-либо участия в жизни детей, а также его постоянным проживанием за пределами Украины более пяти лет.

Орган опеки и попечительства Межгорской поселковой рады, который присоединился к рассмотрению дела, полностью поддержал иск, предоставив заключение о целесообразности лишения ответчика родительских прав в связи с его самоустранением от воспитания детей. В частности, было указано, что гражданин не общается с детьми, не интересуется их здоровьем, учёбой или эмоциональным состоянием, и даже не пришёл на похороны их матери.

Суд, выслушав объяснения сторон и изучив представленные доказательства, пришёл к выводу, что ответчик не выполняет обязанностей отца и нарушает права детей на надлежащее их воспитание.

На основании соответствующего решения, опекуном троих детей назначена их бабушка.

С полным текстом решения суда по делу № 302/373/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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