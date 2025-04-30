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Финляндия вводит ограничения на смартфоны в школах — что изменится с 1 августа

21:07, 30 апреля 2025
Смартфонам – стоп: в Финляндии школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках.
Финляндия вводит ограничения на смартфоны в школах — что изменится с 1 августа
Иллюстративное фото из открытых источников
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С 1 августа в финских школах вступают в силу новые правила, которые значительно ограничивают использование телефонов и других гаджетов во время учебного процесса. Об этом сообщает YLE.

Такое решение принял парламент страны с целью защитить учащихся от негативного влияния цифровых устройств на их обучение и психическое здоровье.

Теперь пользоваться смартфонами на уроках будет запрещено, если только ученик не получит разрешение от учителя — например, по медицинским причинам или для выполнения учебных заданий. В случае нарушения преподаватель или директор школы имеет право временно изъять устройство.

Школы будут обязаны разработать собственные правила по использованию и хранению телефонов не только во время занятий, но и на переменах и обедах.

Министр образования Андерс Адлеркройц выразил надежду, что такие меры помогут детям больше общаться вживую, а не только через экраны.

Финляндия присоединяется к растущему числу европейских стран, вводящих ограничения на гаджеты в школах.

В Дании, например, планируют полностью запретить смартфоны в учебных заведениях. Это связано с тревожной статистикой: 94% подростков в Дании имеют аккаунты в соцсетях ещё до достижения 13 лет, а дети в возрасте 9–14 лет ежедневно проводят до трёх часов в TikTok и YouTube.

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