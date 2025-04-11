С сентября школьники Франции будут учиться без телефонов

Франция ужесточает ограничения для учащихся средних школ с сентября 2025 года.

Фото: bsmu.edu.ua

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Во Франции с сентября 2025 года ученикам средних школ запретят иметь при себе смартфоны в течение учебного дня. Об этом сообщает The Guardian. Телефоны нужно будет оставлять в шкафчиках или специальных чехлах, а не просто выключать - как это действует с 2018 года.

О нововведении объявила министр образования Франции Элизабет Борн. Она пояснила, что решение принято на фоне растущего беспокойства о влиянии экранов на здоровье детей. Основная цель - улучшить самочувствие школьников и их успеваемость.

Новые правила стали итогом пилотной программы, в которой приняли участие более 50 тысяч учеников из 180 школ. В течение шести месяцев они проходили так называемую «цифровую паузу» - оставляли телефоны в специально отведенных местах на весь день. По словам министра, результаты были положительными: школьная атмосфера улучшилась.

Школы смогут самостоятельно выбирать способ хранения телефонов, однако расходы на это могут составлять несколько тысяч евро.

Отдельно, в 2024 году по поручению президента Эммануэля Макрона был подготовлен отчет с рекомендациями: не позволять детям до 13 лет пользоваться смартфонами вообще, а доступ к социальным сетям - только с 18 лет. Над документом работали невролог и психиатр, которые призывают уменьшить или полностью исключить экранное время для детей.

Похожие инициативы по ограничению смартфонов в школах сейчас рассматриваются в Великобритании и США.

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