З вересня школярі Франції навчатимуться без телефонів

Франція посилює обмеження для учнів середніх шкіл із вересня 2025 року.

Фото: bsmu.edu.ua

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У Франції з вересня 2025 року учням середніх шкіл заборонять мати при собі смартфони протягом навчального дня. Про це повідомляє The Guardian. Телефони потрібно буде залишати в шафках або спеціальних чохлах, а не просто вимикати — як це діє з 2018 року.

Про нововведення оголосила міністерка освіти Франції Елізабет Борн. Вона пояснила, що рішення ухвалене на тлі зростання занепокоєння щодо впливу екранів на здоров’я дітей. Основна мета — покращити самопочуття школярів і їхню успішність.

Нові правила стали підсумком пілотної програми, в якій взяли участь понад 50 тисяч учнів зі 180 шкіл. Протягом шести місяців вони проходили так звану «цифрову паузу» — залишали телефони в спеціально відведених місцях на весь день. За словами міністерки, результати були позитивними: шкільна атмосфера покращилася.

Школи зможуть самостійно обирати спосіб зберігання телефонів, однак витрати на це можуть становити кілька тисяч євро.

Окремо, у 2024 році за дорученням президента Еммануеля Макрона було підготовлено звіт з рекомендаціями: не дозволяти дітям до 13 років користуватися смартфонами взагалі, а доступ до соціальних мереж — лише з 18 років. Над документом працювали невролог і психіатр, які закликають зменшити або повністю виключити екранний час для дітей.

Схожі ініціативи щодо обмеження смартфонів у школах наразі розглядаються у Великій Британії та США.

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