Через затримку фінансування з США Радіо Свобода згортає частину програм

Радіо Свобода скорочує мовлення та відправляє частину працівників у простій через брак фінансування.

Фото: radiosvoboda

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Українська редакція Радіо Свобода оголосила про скорочення мовлення та тимчасове припинення роботи частини співробітників. Причина — фінансові труднощі, пов’язані з затримкою фінансування з боку США. Про це повідомили в редакції.

11 квітня вийшов в ефір останній випуск стріму «Свобода.Ранок». Програма понад два роки транслювалася на YouTube-каналі Радіо Свобода та на телеканалі «Еспресо».

Із 14 квітня частину співробітників у Києві та Львові відправляють у простій — це тимчасове зупинення роботи без звільнення, яке дозволяє зберегти трудові відносини. Частина працівників у Празі, що належать до різних мовних служб, ще з 1 квітня перебувають у частково оплачуваній відпустці.

«Це – вимушений крок у той час, як Радіо Свобода виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим із 1 квітня у частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб», — пояснила директорка Української редакції Мар’яна Драч.

Також значно скорочено співпрацю з фрілансерами. У березні призупинили подкасти «Діалоги з Портниковим» і «Історична Свобода». Обидва проєкти були позаштатними, в них працювали Віталій Портников і Дмитро Шурхало. Невдовзі Шурхало мобілізувався до ЗСУ.

Попри складну ситуацію, Радіо Свобода продовжує роботу над ключовими проєктами: «Крим.Реалії», «Донбас.Реалії», «Схеми» та щоденною програмою «Свобода Live». Вони зосереджені на висвітленні подій на фронті, журналістських розслідуваннях та інформуванні жителів окупованих територій.

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