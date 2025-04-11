Из-за задержки финансирования из США Радио Свобода сворачивает часть программ

Радио Свобода сокращает вещание и отправляет часть сотрудников в простой из-за нехватки финансирования.

Фото: radiosvoboda

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Украинская редакция Радио Свобода объявила о сокращении вещания и временном прекращении работы части сотрудников. Причина - финансовые трудности, связанные с задержкой финансирования со стороны США. Об этом сообщили в редакции.

11 апреля вышел в эфир последний выпуск стрима «Свобода.Утро». Программа более двух лет транслировалась на YouTube-канале Радио Свобода и на телеканале «Эспрессо».

С 14 апреля часть сотрудников в Киеве и Львове отправляют в простой - это временная остановка работы без увольнения, которая позволяет сохранить трудовые отношения. Часть работников в Праге, принадлежащих к различным языковым службам, еще с 1 апреля находятся в частично оплачиваемом отпуске.

«Это - вынужденный шаг в то время, как Радио Свобода борется за право получить финансирование Конгресса США в американских судах. Перед тем с 1 апреля в частично оплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников в Праге из разных языковых служб», - пояснила директор Украинской редакции Марьяна Драч.

Также значительно сокращено сотрудничество с фрилансерами. В марте приостановили подкасты «Диалоги с Портниковым» и «Историческая Свобода». Оба проекта были внештатными, в них работали Виталий Портников и Дмитрий Шурхало. Вскоре Шурхало мобилизовался в ВСУ.

Несмотря на сложную ситуацию, Радио Свобода продолжает работу над ключевыми проектами: «Крым.Реалии», «Донбасс.Реалии», «Схемы» и ежедневной программой «Свобода Live». Они сосредоточены на освещении событий на фронте, журналистских расследованиях и информировании жителей оккупированных территорий.

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