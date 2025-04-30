Управлять инвестиционным фондом будут 3 человека от США и 3 – от Украины – в Раде рассказали детали соглашения о недрах

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что 30 апреля Украина в лице министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтоне может подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда (соглашение о «полезных ископаемых»). Содержание соглашения не раскрывается, однако уже известно, что в нем не будет никаких ранее анонсированных Дональдом Трампом требований к Украине о возвращении США «долга» за предоставленную помощь. Напротив, проект соглашения предусматривает, что только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.
Как сообщают СМИ, соглашение будет предусматривать партнерский формат — инвестиционный фонд создадут на условиях равного распределения долей: 50% – Украина, 50% – США. Американская сторона сможет засчитывать военную помощь как вклад в фонд.
Украина будет контролировать ресурсы — вся собственность на недра, полезные ископаемые и связанную инфраструктуру останется под контролем украинского государства.
Также проект соглашения предусматривает долгосрочные инвестиции — фонд должен инвестировать в развитие отрасли в Украине в течение 10 лет.
Между Украиной и США будут действовать нулевые таможенные ставки. Кроме того, Вашингтон обязуется привлекать к проекту дополнительных международных партнеров.
Первый заместитель главы комитета по налоговой политике Ярослав Железняк также сообщил детали проекта соглашения, который еще может измениться:
По словам Железняка, само соглашение будет состоять из двух частей: условно политической (где речь о создании Фонда и базовых аспектах управления) и технической (детали наполнения, инвестирования и управления).
Ранее Шмыгаль сообщал, что соглашение потребует ратификации в Верховной Раде.
Также Денис Шмыгаль отметил, что для реализации базового соглашения планируется заключить еще несколько «технических» договоров.
Автор: Наталя Мамченко
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