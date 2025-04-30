Управлять инвестиционным фондом будут 3 человека от США и 3 – от Украины – в Раде рассказали детали соглашения о недрах

По словам Железняка, будущую военную помощь Украине от США могут засчитать как вклад в совместный Фонд.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что 30 апреля Украина в лице министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтоне может подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда (соглашение о «полезных ископаемых»). Содержание соглашения не раскрывается, однако уже известно, что в нем не будет никаких ранее анонсированных Дональдом Трампом требований к Украине о возвращении США «долга» за предоставленную помощь. Напротив, проект соглашения предусматривает, что только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.

Как сообщают СМИ, соглашение будет предусматривать партнерский формат — инвестиционный фонд создадут на условиях равного распределения долей: 50% – Украина, 50% – США. Американская сторона сможет засчитывать военную помощь как вклад в фонд.

Украина будет контролировать ресурсы — вся собственность на недра, полезные ископаемые и связанную инфраструктуру останется под контролем украинского государства.

Также проект соглашения предусматривает долгосрочные инвестиции — фонд должен инвестировать в развитие отрасли в Украине в течение 10 лет.

Между Украиной и США будут действовать нулевые таможенные ставки. Кроме того, Вашингтон обязуется привлекать к проекту дополнительных международных партнеров.

Первый заместитель главы комитета по налоговой политике Ярослав Железняк также сообщил детали проекта соглашения, который еще может измениться:

соглашение будет предусматривать создание Фонда восстановления (он же инвестиционный фонд);

управление фондом будет паритетным: 3 представителя от Украины и 3 от США (ранее рассматривался вариант с 4 представителями от США, но уравняли);

действительно, никакая помощь, предоставленная до подписания соглашения, не учитывается. Но будущую военную помощь от США могут засчитать как вклад в Фонд;

выплаты (они же роялти) из этого фонда на длительный срок запрещены. То есть можно будет только реинвестировать прибыли, а не выводить их;

речь не идет о каких-либо действующих проектах. Там нет АЭС, ГТС или действующих портов. Однако будущие инвестиции из этого Фонда могут быть не только в добычу ископаемых, но и в другие проекты: инфраструктуру, промышленность, энергетику и другое;

в теории по будущим проектам (в которые инвестировал и создал Фонд) в сам Фонд могут поступать не только прибыли, но и лицензионные/рентные платежи;

управление будет осуществляться по международному праву;

соглашение будет срочным с правом обеих сторон вносить изменения в будущем.

По словам Железняка, само соглашение будет состоять из двух частей: условно политической (где речь о создании Фонда и базовых аспектах управления) и технической (детали наполнения, инвестирования и управления).

Ранее Шмыгаль сообщал, что соглашение потребует ратификации в Верховной Раде.

Также Денис Шмыгаль отметил, что для реализации базового соглашения планируется заключить еще несколько «технических» договоров.

Автор: Наталя Мамченко

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