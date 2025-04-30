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Трамп снова обвинил Байдена в проблемах в экономике и призвал американцев потерпеть

17:05, 30 апреля 2025
Дональд Трамп заявив, що скоро тарифи почнуть діяти і «компанії почнуть рекордними кількостями переїжджати до США».
Трамп снова обвинил Байдена в проблемах в экономике и призвал американцев потерпеть
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Президент США Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в проблемах в экономике после того, как были объявлены данные по ВВП, указывающие на то, что экономика США сократилась впервые с 2022 года из-за роста импорта. ВВП США в первом квартале снизился на 0,3%.

"Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я не вступал в должность до 20 января", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, скоро пошлины начнут действовать и "компании начнут рекордными количествами переезжать в США".

"Вскоре начнут действовать пошлины, и компании начнут переезжать в США в рекордных количествах. Наша страна будет процветать, но нам нужно избавиться от "нависания" Байдена. Это займет некоторое время, и это не имеет никакого отношения к тарифам, просто он оставил нам плохие цифры, но когда начнется бум, он будет не похож ни на какой другой", - добавил президент США, призвав американцев потерпеть.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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