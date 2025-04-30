Трамп снова обвинил Байдена в проблемах в экономике и призвал американцев потерпеть

Дональд Трамп заявив, що скоро тарифи почнуть діяти і «компанії почнуть рекордними кількостями переїжджати до США».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в проблемах в экономике после того, как были объявлены данные по ВВП, указывающие на то, что экономика США сократилась впервые с 2022 года из-за роста импорта. ВВП США в первом квартале снизился на 0,3%.

"Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я не вступал в должность до 20 января", - написал Трамп в Truth Social.

По его словам, скоро пошлины начнут действовать и "компании начнут рекордными количествами переезжать в США".

"Вскоре начнут действовать пошлины, и компании начнут переезжать в США в рекордных количествах. Наша страна будет процветать, но нам нужно избавиться от "нависания" Байдена. Это займет некоторое время, и это не имеет никакого отношения к тарифам, просто он оставил нам плохие цифры, но когда начнется бум, он будет не похож ни на какой другой", - добавил президент США, призвав американцев потерпеть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.