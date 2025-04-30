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В мае Минздрав объявит тендер на капремонт Охматдета стоимостью 396 млн гривен

20:49, 30 апреля 2025
Приоритетом является восстановление лечебных корпусов.
В мае Минздрав объявит тендер на капремонт Охматдета стоимостью 396 млн гривен
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Ремонт токсикологического и административного корпусов Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», которые являются частью культурного наследия, запланирован на май 2025 года. Кроме того, в первой половине мая будет объявлен тендер на капитальные ремонтные работы нового корпуса больницы.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил важность прозрачного и добропорядочного восстановления больницы:

«Наш стратегический приоритет - модернизировать больницу в соответствии с лучшими мировыми стандартами, сделать ее еще более прогрессивной, чем до российского удара», - подчеркнул Ляшко во время пресс-брифинга.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для нового корпуса, которая проходит государственную экспертизу. Средства для капремонта будут привлечены через БФ «Охматдет - здоровое детство». Министерство здравоохранения планирует провести рыночные консультации со строительными компаниями, чтобы привлечь как можно больше участников к тендеру.

Всего для восстановления нового корпуса больницы уже потрачено 7,5 млн грн, часть средств выделила благотворительная организация «Таблеточки», а также привлечено финансирование Всемирного банка. Ожидаемая стоимость капитальных ремонтов нового корпуса - 396 млн грн.

По токсикологическому корпусу, уже согласована научно-проектная документация. Подписан контракт на проведение консервационных работ с компанией ЧП «Спецсервис», сумма контракта - 4,85 млн грн. Эти работы стартуют в мае 2025 года, а финансирование обеспечит платформа «United24».

Административный корпус также нуждается в консервации. Стоимость работ составляет около 868 тыс. грн.

Сейчас приоритетом является восстановление лечебных корпусов, где оказывается наибольшая медицинская помощь детям. В новом лечебно-диагностическом корпусе лечатся более 350 детей ежедневно, несмотря на повреждение части помещений.

Завершение восстановления «Охматдета» является важным шагом в оказании высокоспециализированной медицинской помощи детям и восстановлении инфраструктуры, пострадавшей от войны.

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Минздрав

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