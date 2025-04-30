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Трамп прокомментировал соглашение о недрах с Украной: «Присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну»

21:07, 30 апреля 2025
«Мы согласовали соглашение, и я предполагаю, что они выполнят его. Мы еще не видели плодов этого соглашения, но, подозреваю, увидим», заявил Дональд Трамп.
Трамп прокомментировал соглашение о недрах с Украной: «Присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну»
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Президента США Дональда Трампа во время открытого заседания правительства, которое он проводит 30 апреля, спросили о соглашении между Украиной и США по минералам и о том, может ли оно быть подписано в течение следующих 24 часов.

Сначала он переадресовал вопрос министру финансов Скотту Бессенту, который сказал, что украинская сторона решила в последний момент якобы «внести изменения в соглашение, согласованное в выходные».

«Мы уверены, что они пересмотрят это. Мы готовы подписать сегодня, но они не готовы», цитирует Бессента Sky News (напомним, что украинская сторона неоднократно заявляла, что соглашение потребует ратификации в Верховной Раде, и поскольку пакет предусматривает три соглашения, из которых два – «технические», то сначала украинский парламент должен ратифицировать «базовое» политическое соглашение и уже потом Кабмин может подписывать остальные «технические» договора).

Затем Трамп вновь заявила, что администрация Байдена «влила в Украину «около 350 миллиардов долларов» необеспеченных средств». «Я никогда не видел ничего подобного», – возмутился он.

Президент США сравнил это с Европой, которая, по его словам, «направила меньше денег Украине, но сделала это, используя российские активы».  «Их деньги в безопасности», – сказал Трамп.

Что касается самого соглашения о минералах, Трамп говорит, что он «не хотел заключать сложное соглашение».

«Мы заключили соглашение, при котором наши деньги в безопасности, и мы можем начать добычу и делать то, что должны», – говорит он, добавляя, что присутствие США на местах добычи «не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

«Мы согласовали соглашение, и я предполагаю, что они выполнят его. Мы еще не видели плодов этого соглашения, но, подозреваю, увидим», подчеркнул Трамп.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что 30 апреля Украина в лице министра экономики Юлии Свириденко в Вашингтоне может подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда (соглашение о «полезных ископаемых»). Содержание соглашения не раскрывается, однако уже известно, что в нем не будет никаких ранее анонсированных Дональдом Трампом требований к Украине о возвращении США «долга» за предоставленную помощь. Напротив, проект соглашения предусматривает, что только будущая военная помощь, которую США могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их вклада в фонд.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Дональд Трамп

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