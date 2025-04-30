США готовы подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых, но Киев предложил поправки — Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент говорит, что Вашингтон готов к подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.

Фото: Getty Images

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты готовы подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной, однако Киев внес некоторые изменения.

«Украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последний момент. Мы уверены, что они это пересмотрят», — сказал Бессент.

Он добавил, что Вашингтон готов к подписанию в среду, если к этому будет готов Киев.

«Мы готовы подписать сегодня днем, если они будут готовы», — отметил он и добавил, что речь идет об этом же соглашении, о котором Киев и Вашингтон договорились в выходные, и со стороны США не было никаких изменений.

Как сообщалось, соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым столкнулось с препятствием в последнюю минуту, однако США требуют от Украины подписать весь пакет документов 30 апреля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готова подписать соглашение, а затем продолжить сотрудничество с США для «финализации» двух «технических документов», детализирующих соглашение, позже.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планировалось разделить процесс на две части – сначала заключить «базовое» соглашение, ратифицировать его в Верховной Раде и уже затем – заключать «технические соглашения».

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