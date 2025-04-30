Во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно, а затем достал нож и начал угрожать сотруднику ТЦК.

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В Харькове мужчина угрожал ножом сотруднику ТЦК. Правоохранители расследуют инцидент, который произошел во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Инцидент случился 29 апреля. В полицию поступило сообщение о конфликте между представителями Территориального центра комплектования и гражданином.

По данным полиции, во время проверки 29-летний мужчина вел себя агрессивно, после чего достал нож и начал угрожать его применением.

На место выехала следственно-оперативная группа. С заявлением к правоохранителям обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП, который сообщил, что мужчина, не пройдя проверку документов, начал угрожать ему ножом. Орудие преступления было изъято как вещественное доказательство.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством.

Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы или пробационный надзор на тот же срок. Расследование продолжается.

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