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США требуют от Украины подписать весь пакет документов по соглашению о недрах 30 апреля – CNN

20:24, 30 апреля 2025
Источники CNN сообщают, что США и Украина сталкиваются с разногласиями в последнюю минуту относительно соглашения о минералах.
США требуют от Украины подписать весь пакет документов по соглашению о недрах 30 апреля – CNN
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Разногласия в последний момент, похоже, угрожают сорвать соглашение о полезных ископаемых, которое Соединенные Штаты и Украина надеялись подписать сегодня, сообщает CNN. Так, по данным источников CNN в США и Украине, знакомых с позициями каждой страны, разногласия сводятся к тому, какие документы должны быть подписаны сегодня, 30 апреля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина готова подписать соглашение, а затем продолжить сотрудничество с США для «финализации» двух «технических документов», детализирующих соглашение, позже.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планировалось разделить процесс на две части – сначала заключить «базовое» соглашение, ратифицировать его в Верховной Раде и уже затем – заключать «технические соглашения».

Источник CNN, знакомый с украинской позицией, сообщил, что, хотя США «предложили» подписать все три документа сегодня, Украина считает, что требуется дополнительная работа над техническими аспектами.

Тем временем источник, знакомый с позицией США, сообщил CNN, что все три документа должны быть подписаны сегодня, и что украинцы якобы «пытаются пересмотреть условия, которые уже были согласованы в рамках пакета соглашений».

По словам источника издания, украинская сторона пытается возобновить переговоры по различным вопросам, «но окончательные технические документы уже были согласованы между США и Украиной в течение выходных, которые, по словам источника, включают меры прозрачности и подотчетности».

Эта версия событий не согласуется с комментариями премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сказал, что «последние детали» все еще согласовываются.

CNN указывает, что проблемными вопросами являются управление совместным инвестиционным фондом США и Украины и обеспечение полного отслеживания всех средств. Источник добавил, что американская и украинская команды не спали до 1:30 утра среды после того, как работали допоздна в выходные, чтобы завершить оформление документов.

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США Украина

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