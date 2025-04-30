Кабмин запускает законодательные изменения для входа Украины в единую зону платежей в евро

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №13233, который предусматривает изменения в ряд законодательных актов для обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и требованиям Европейского платежного совета. Цель документа — подготовка Украины к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Ключевые положения законопроекта:
Создание двух новых реестров, администрируемых ГНС:
Обязательства для НБУ, банков и финансовых учреждений сообщать налоговой об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и сейфов.
Защита разоблачителей: право на бесплатную правовую помощь, запрет на раскрытие информации о них и их близких.
Расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга, в частности в отношении торговли культурными ценностями в свободных портах и трастов. Установлен порог в 400 тыс. грн для финансовых операций, подлежащих мониторингу.
Совершенствование проверки данных о бенефициарах, обязательства сообщать о расхождениях между полученной информацией и данными из реестров.
Усиление государственного надзора в сфере финансового мониторинга — регулирование возложено на Минфин и Минюст.
Введение санкций, которые должны быть эффективными, сдерживающими и соответствовать стандартам FATF и директивам ЕС.
Проект закона направлен на интеграцию Украины в европейское платежное пространство, усиление прозрачности финансового сектора и выполнение обязательств в рамках евроинтеграции.
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