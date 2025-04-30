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Семья экс-главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы вывезла за границу почти 3 миллиона долларов, – НАБУ

20:19, 30 апреля 2025
Следствие установило, какие суммы бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вместе с семьей вывела в Евросоюз.
Семья экс-главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы вывезла за границу почти 3 миллиона долларов, – НАБУ
Фото: rbc.ua
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Детективы НАБУ установили, какую сумму средств вывезла за границу бывшая глава Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа и её семья. Об этом говорится в постановлении по делу.

Так, во время обысков были обнаружены документы, подтверждающие размещение Татьяной Крупой, её мужем и невесткой активов на значительную сумму в странах Европейского Союза.

По данным детективов НАБУ, в период с 2022 по 2024 год Крупа, её муж и невестка вывезли и разместили на счетах в Австрии, Польше и Швейцарии более 2,9 миллиона долларов и 476 тысяч евро.

Также следствие установило, что на закрытом счёте в швейцарском банке в 2024 году находилось 599 тысяч долларов, о наличии которых Крупа не сообщала.

Кроме того, семья бывшей чиновницы задекларировала ввоз в ЕС 1,3 миллиона долларов и 26 тысяч евро в 2022–2023 годах.

Напомним, что в ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн. Позже ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

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НАБУ взятка деньги коррупция МСЕК

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