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Индия полностью закрыла воздушное пространство для пакистанских самолетов

20:00, 30 апреля 2025
Ограничения распространяются на все самолеты, авиакомпании и военные рейсы, зарегистрированные, эксплуатируемые или арендованные Пакистаном.
Индия полностью закрыла воздушное пространство для пакистанских самолетов
Пассажирский самолет, иллюстративное фото. Getty Images
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30 апреля Индия закрыла воздушное пространство для самолётов из Пакистана. Об этом сообщает Clash Report.

Индия выпустила официальное авиационное уведомление (NOTAM), которым фактически запретила пролёт над своей территорией всем воздушным судам, зарегистрированным, эксплуатируемым или арендованным Пакистаном.

Ограничение касается как гражданской, так и военной авиации. Запрет распространяется на все авиакомпании, рейсы, а также военные самолёты, имеющие пакистанское происхождение или связанность.

Подробности о сроке действия NOTAM пока не разглашаются. В то же время решение указывает на дальнейшее обострение в отношениях между двумя государствами, которые уже давно находятся в состоянии конфликта.

Ранее власти Пакистана заявили, что ждут атаки Индии в ближайшие 24-36 часов.

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Индия авиация

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