Законопроект об налогообложении виртуальных активов позволит коррупционерам легализовать свои активы, а легальный рынок задавит регулированием – Прокопишин

«Абсолютно очевидно, что налог в 23% с дохода никто платить не будет, а норма о льготном налогообложении в 5% вводится для того, чтобы чиновники, политики или криминал легализовали свои незаконные миллиарды», – отметил Евгений Прокопишин.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 10225-д, которым вводится новый механизм налогообложения прибыли от операций с виртуальными активами налогом на доходы физических лиц с использованием механизма, аналогичного тому, который действует для налогообложения инвестиционного дохода.

Блогер Евгений Прокопишин отмечает, что этот законопроект о виртуальных активах (о регулировании и налогообложении криптовалют) «задавит легальный рынок, а коррупционерам даст возможность легализовать свои активы».

«Если очень коротко, то законопроект предлагает коррупционерам и криминалу легализовать свои активы в течение года по ставке 5%, а легальный рынок задавить регулированием и загнать в тень или уничтожить.

ОСНОВНОЕ:

— криптовалюта не признается валютой (платежным средством), а фактически определяется как движимое имущество (крипта = автомобиль), которое перемещается по блокчейну;

— вся крипта делится на 3 категории:

а) токен электронных денег (стейблкоины типа USDT);

б) токен, привязанный к активам (например, к имуществу);

в) другие токены (определяет Регулятор);

— закон, в случае принятия, начнет действовать с 01.01.2026 года;

— в течение 2026 года физлица, получившие крипту до вступления закона в силу, смогут легализовать ее по льготной ставке НДФЛ в 5%;

— с 01.01.2027 года налогообложение крипты будет на уровне 23% (НДФЛ + военный сбор);

— облагается налогом прибыль от операций (купил за 1000 долл., продал за 1200 долл., заплатил налог с 200 долл. прибыли, то есть 46 долл.);

— физлицо должно само декларировать доходы и платить налоги;

— не подлежат налогообложению:

а) доходы от продажи до 1 МЗП;

б) доходы от операций обмена на другую крипту;

в) доходы от эйрдропов;

— плательщикам единого налога запрещены операции с криптой;

— биржи и другие криптосервисы обязаны зарегистрироваться в Украине и сообщать Налоговой о своих клиентах из Украины (какое физлицо или компания имеет какие и сколько активов).

В целом выглядит немного лучше, чем предыдущая версия (утекшая в СМИ), но к этому законопроекту все равно много претензий. Главные из них:

— абсолютно очевидно, что норма о льготном налогообложении в 5% предназначена для того, чтобы чиновники, политики, силовики и криминал легализовали свои незаконные миллиарды;

— мы же понимаем, что коррупционеры и криминал держат не 50–1000 долл. в крипте, как простые люди, а от 50 тыс. долл. и вплоть до миллионов долларов, и эти средства с неизвестным происхождением, а здесь им предлагают легализовать их за 5%, это недопустимо, поэтому для крупных сумм (например, 10+ тыс. долл.) не должно быть никакой льготной ставки, как и для бывших и нынешних политиков/чиновников;

— абсолютно очевидно, что налог в 23% с дохода никто платить не будет (нужно не более 10%, если речь идет о налогообложении дохода);

— абсолютно очевидно, что большинство не будет самостоятельно платить налог, потому что большинство не умеет этого делать (наше государство за 30 лет не научило граждан самостоятельно платить налоги и в целом не обучило финансовой грамотности);

— наиболее адекватной моделью налогообложения была бы такая:

а) налог 5% с суммы продажи от 100 до 999 долл., 7,5% от 1000 до 9999 долл. и 10% для 10 000+ долл.;

б) налог платится автоматически в банк (можно открыть отдельный спецсчет для этого) при продаже крипты за гривны (продаю крипту за 10 000 грн и вывожу с биржи на банковскую карту, с меня автоматически списали в банк 500 грн, банк эти 500 грн перечисляет налоговой);

в) не облагаются налогом суммы до 99 долл. включительно (но не более 999 долл. в месяц);

— необходимо признать крипту платежным средством, но не прямым, а конвертируемым (то есть нельзя прийти в магазин и купить товар, передав магазину крипту, но можно использовать сервисы, такие как Trustee Plus, где крипта автоматически конвертируется в евро, а затем по курсу в гривны и проводится оплата гривнами);

— закон вообще не предусматривает никакой защиты владельцев крипты, государство просто говорит: «плати нам налог со своего дохода в крипте, а мы тебе ничего не должны», это плохая история, и поэтому закон должен гарантировать украинцам, что государство будет защищать их активы, с которых хочет брать налоги, потому что если государство не хочет защищать, то зачем гражданам делиться этим с таким государством?

— если цель просто «отбелить» определенных людей, а остальной рынок обложить налогами по полной, зарегулировать и убить рынок криптовалют, тогда закон отличный, но если нужно развивать этот рынок и наполнить бюджет, тогда это дрянь, а не закон, и он требует ОЧЕНЬ серьезных изменений.

Призываю депутатов НЕ ГОЛОСОВАТЬ за эту версию закона даже в первом чтении, вернуть авторам на доработку, а авторов призываю привлечь к его изменениям нормальных участников рынка и вернуть в ВР уже нормальный законопроект, который будет для людей и для развития», – отметил Прокопишин.

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