Кабмин предлагает Раде внедрить автоматический обмен налоговой информацией о доходах с цифровых платформ

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13232, который предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документ предусматривает ряд изменений в Налоговый кодекс и другие законы. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно проекту закона, вводится новая статья, регулирующая правила отчетности операторов цифровых платформ о доходах их пользователей — так называемых подотчетных продавцов. Речь идет, в частности, об аренде недвижимости, транспортных средств, продаже товаров и предоставлении личных услуг.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми предлагается:

дополнить Налоговый кодекс новой статьей «Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», которая определяет основные требования к установлению подотчетными операторами платформ подотчетных продавцов и подаче отчетов о доходах, полученных подотчетными продавцами через платформы, для целей Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

определить понятия, связанные с подачей отчетности о доходах, полученных через цифровые платформы;

установить обязанность для подотчетных операторов платформ: применять меры надлежащей комплексной проверки для выявления подотчетных продавцов среди пользователей платформы; подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления отчетной деятельности;

подавать заявление о постановке на учет в ГНС в течение 60 календарных дней после установления оператором статуса подотчетного оператора платформы;

определить виды деятельности, которые являются отчетной деятельностью, а именно предоставление в аренду недвижимого имущества (включая жилую и коммерческую недвижимость, а также любое другое недвижимое имущество и парковочные места); личные услуги; продажа товаров; предоставление в аренду транспортных средств;

установить четкий перечень информации, которую подотчетные операторы платформ будут подавать в ГНС в отчете о доходах подотчетных продавцов;

ввести ответственность для операторов платформ за нарушение требований по выявлению подотчетных продавцов и подаче отчетности для автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

предоставить право физическим лицам — подотчетным продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ. Предусмотрено, что право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по ставке 5% имеет налогоплательщик-резидент, достигший 18 лет и соответствующий одновременно всем следующим требованиям:

налогоплательщик имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности, и сообщает каждому подотчетному оператору платформы, с которым заключен договор о предоставлении доступа к платформе, номер (реквизиты) текущего счета, через который осуществляются расчеты при осуществлении отчетной деятельности;

осуществляет расчеты при осуществлении отчетной деятельности исключительно в денежной форме — наличной или безналичной — с использованием текущего счета, открытого специально для целей осуществления отчетной деятельности;

в отношении налогоплательщика не принято решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в порядке, установленном ЗУ «О санкциях»;

не является самозанятым лицом в соответствии с Налоговым кодексом;

не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученного физическим лицом — подотчетным продавцом в течение календарного года от осуществления отчетной деятельности, не может превышать 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;

не осуществляет продажу подакцизных товаров;

предусмотреть, что если физическое лицо — подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро за календарный год по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины на 1 января отчетного налогового года, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд;

предусмотреть, что налоговым агентом физического лица — подотчетного продавца в отношении доходов от осуществления отчетной деятельности является:

- подотчетный оператор платформы, который начисляет (рассчитывает), выплачивает или предоставляет доход от осуществления отчетной деятельности в пользу любого подотчетного продавца;

- квалифицированный оператор платформы, который начисляет (рассчитывает), выплачивает или предоставляет доход от осуществления отчетной деятельности в пользу подотчетного продавца, являющегося резидентом Украины. Квалифицированный оператор платформы является налоговым агентом исключительно в отношении доходов от отчетной деятельности физических лиц — резидентов Украины.

Также предлагается внести изменения в ЗУ «О банках и банковской деятельности», которыми, в частности, предусмотреть предоставление банками по запросу ГНС информации об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведений на определенную дату или за определенный период времени о операциях зачисления средств на текущие счета. Предложенные изменения касаются исключительно тех физических лиц, которые будут пользоваться льготным режимом налогообложения дохода от осуществления отчетной деятельности, и направлены на противодействие злоупотреблениям физическими лицами льготным режимом налогообложения.

Законопроектом Государственной налоговой службе Украины запрещено предоставлять информацию о подотчетных продавцах, в том числе полученную от компетентных органов иностранных государств, другим лицам, включая правоохранительные или другие государственные органы, органы местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, кроме случаев предоставления такой информации в соответствии с требованиями действующего международного договора, содержащего положения об обмене информацией для налоговых целей. ГНС осуществляет сбор информации от подотчетных операторов платформ, хранение, защиту такой информации и передачу сведений компетентному органу иностранной юрисдикции.

Цель документа — гармонизация украинского налогового законодательства с нормами ЕС и ОЭСР, а также выполнение международных обязательств Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз. Законопроект имплементирует модельные правила ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и положения Директивы Совета ЕС 2021/514.