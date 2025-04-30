Дональд Трамп подписал указы, которые должны смягчить эффект от пошлин на автомобили

Речь идет о предоставлении налоговых льгот и ослаблении других сборов на материалы.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на снижение воздействия пошлин на импорт автомобильных компонентов. Речь, в частности, идёт о предоставлении налоговых льгот и смягчении других сборов на материалы. Об этом сообщает Reuters.

Согласно указу, автопроизводители, уплачивающие 25% тариф на импорт автомобилей, будут освобождены от других сборов, например, на сталь и алюминий, а также на определённые товары из Канады и Мексики. При этом отмечается, что эти меры, вероятно, не освободят производителей от пошлин на сталь и алюминий, которые продолжают платить их поставщики.

Новые правила позволят автокомпаниям в США в течение двух лет постепенно увеличивать долю комплектующих отечественного производства в своих транспортных засобах.

Кроме того, компаниям разрешат компенсировать пошлины на импортные автозапчасти в размере до 3,75% от рекомендованной розничной цены автомобиля (до апреля 2026 года), а затем — до 2,5% (до конца апреля 2027 года).

В Белом доме уточнили, что изменения не касаются уже действующих 25% пошлин, введённых в прошлом месяце на 8 миллионов автомобилей, которые ежегодно импортируются в США.

Группа Autos Drive America, представляющая интересы таких автопроизводителей, как Toyota, Volkswagen, Hyundai и ещё девяти иностранных компаний, заявила, что указ президента действительно даёт определённое облегчение, «но нужно сделать больше, чтобы придать мощный импульс американской автоиндустрии».

В свою очередь министр торговли США Говард Латник сообщил, что достиг соглашения с «одним иностранным государством», которое должно навсегда смягчить «взаимные» тарифы, запланированные Трампом.

Он отказался назвать страну, отметив, что соглашение ожидает утверждения «на местном уровне».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.