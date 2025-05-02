Дональд Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

Президент США Дональд Трамп призначив 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада - у Першій світовій.

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Президент США Дональд Трамп оголосив перемогу США у двох світових війнах. Він призначив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада - у Першій світовій.

"Багато наших союзників і друзів святкують 8 травня як День Перемоги, але ми зробили набагато більше, ніж будь-яка інша країна, для досягнення переможного результату у Другій світовій війні. Цим я перейменовую 8 травня на День Перемоги у Другій світовій війні та 11 листопада на День Перемоги у Першій світовій війні", - заявив Трамп у соцмережі Truth Social.

Він вважає, що США виграли обидві війни, але не святкують "через відсутність лідерів, які знають, як це робити".

"Ніхто не був поруч з нами за силою, хоробрістю чи військовим блиском, але ми ніколи нічого не святкуємо - це тому, що у нас більше немає лідерів, які знають, як це робити! Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!" - підсумував Трамп.

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