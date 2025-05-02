Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, — віцепрезидент США Венс

Джей Ді Венс зазначив, що відповідальність за завершення війни лежить тільки на українській та російській стороні.

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Війна в Україні найближчим часом не закінчиться. Таку думку висловив віце-президент США Америки Джей Ді Венс в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Він зауважив, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. І тепер все "залежить від росіян і українців".

"Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий, жорстокий конфлікт. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21 сторіччя", – заявив Венс.

Раніше Джей Ді Венс сказав, що між Україною та РФ є «дуже велика прірва» щодо бачення завершення війни.

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