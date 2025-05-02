Олександр Усик збирається завершити боксерську кар'єру: він сказав, що залишилося два бої

Усик повідомив, що хотів би провести прощальний бій з Тайсоном Ф'юрі.

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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик заявив, що збирається завершити боксерську кар’єру, але попереду ще два бої. Про це український боксер розповів у коментарі Mail Sport Boxing.

"Я думаю, що два бої і достатньо. Якщо я так говорю, то це правда. Я думаю, що мені залишилося провести два бої", - сказав Усик.

Перший поєдинок буде з Даніелем Дюбуа, а другий - з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа, але Усик зазначив, що краще б вийти проти Ф'юрі.

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