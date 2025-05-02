У САП объявили даты проведения тестирования кандидатов на должности прокурора

Для кандидатов в САП объявили даты тестирования – 14 и 15 мая состоится ключевой этап конкурса – проверка общих способностей и навыков.

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Проведение тестирования на общие способности и навыки кандидатов на должности прокурора, заместителя руководителя подразделения и руководителя подразделения САП состоится 14 и 15 мая. Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 1 мая члены Конкурсной комиссии по проведению конкурса утвердили график проведения тестирования на общие способности и навыки.

Проведение тестирования состоится 14 и 15 мая 2025 года согласно графикам в Тренинговом центре прокуроров Украины.

Тестирование состоит из 3 блоков: вербального, абстрактно-логического и математического.

На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический и математический — по 20 минут. Задания выбираются системой в произвольном порядке с помощью адаптивного механизма.

Для допуска к собеседованию кандидатам необходимо набрать 110 и более баллов, которые рассчитываются как среднее арифметическое результатов трех блоков.

Во время проведения тестирования кандидатам запрещается пользоваться электронными приборами, учебниками, учебными пособиями и т. д., а также общаться друг с другом.

Нельзя использовать ручку или бумагу, применять любые вспомогательные средства для решения заданий. Пользоваться калькулятором, ручкой и бумагой можно будет только при выполнении заданий математического блока.

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