Трамп подписал указ о сокращении финансирования изданий NPR и PBS

Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение финансирования для Национального общественного радио и Службы общественного вещания.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении финансирования Национального общественного радио (NPR) и Службы общественного вещания (PBS). Об этом пишет Reuters.

Согласно документу, Корпорации общественного вещания, распределяющей финансирование между PBS и NPR, предписывается «прекратить прямое финансирование» для них. Администрация назвала издание «партийными» и «пристрастными».

"Правление CPB отменит имеющееся прямое финансирование в максимально разрешенном законодательством объеме и откажется предоставлять финансирование в будущем", - говорится в документе.

Ранее NPR и PBS заявляли, что попытка Трампа сократить их финансирование приведет к прерыванию основных медиаслужб и будет иметь «разрушительное влияние» на американцев, которые возлагаются на них для получения достоверных местных и национальных новостей.

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