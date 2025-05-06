Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в застосунку Армія+ додали ще п’ять рапортів.
Серед них:
- довідка про участь у бойових діях
- витяг з наказу
- витяг з послужного списку
- відпустка для догляду за дитиною (до 3 років)
- повернення з відпустки, відрядження чи лікування.
«Ці запити ми регулярно отримували від самих військовослужбовців. Тепер усе доступне онлайн — без паперової тяганини, за кілька хвилин.
У кожному цифровому рапорті — інфодовідка з поясненнями щодо необхідних документів. Загальна кількість доступних рапортів — уже 31», - заявив Умєров.
Раніше в Армія+ запустили опитування про військові шпиталі.
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