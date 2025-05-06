Наразі загальна кількість доступних рапортів складає 31.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що в застосунку Армія+ додали ще п’ять рапортів.

Серед них:

- довідка про участь у бойових діях

- витяг з наказу

- витяг з послужного списку

- відпустка для догляду за дитиною (до 3 років)

- повернення з відпустки, відрядження чи лікування.

«Ці запити ми регулярно отримували від самих військовослужбовців. Тепер усе доступне онлайн — без паперової тяганини, за кілька хвилин.

У кожному цифровому рапорті — інфодовідка з поясненнями щодо необхідних документів. Загальна кількість доступних рапортів — уже 31», - заявив Умєров.

Раніше в Армія+ запустили опитування про військові шпиталі.

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