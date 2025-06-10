Кто из кандидатов уже может рассчитывать на должность судьи апелляционного административного суда – фамилии

Высшая квалификационная комиссия судей 9 июня 2025 года провела второе заседание в пленарном составе относительно кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов, которые во время собеседований с Первой палатой ВККС в мае получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности.
Первое заседание в Пленарном составе по преодолению негативных выводов ОСД Комиссия провела 2 июня.
Согласно решению ВККС, 9 июня негативные выводы ОСД были преодолены в отношении двух претендентов, в то время как еще два кандидата прекратили участие в конкурсе.
Результаты собеседований в Пленарном составе:
Десятью голосами «за» негативное заключение ОСД было преодолено. «Против» кандидата проголосовали два члена ВККС. Таким образом, судья признан способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.
ВККС в пленарном составе единогласно решила, что судья подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.
«За» преодоление негативного заключения ОСД проголосовали только 6 членов ВККС. Таким образом, кандидат прекратил участие в конкурсе.
«За» преодоление негативного вывода ОСД проголосовали 2 члена Комиссии, при этом сразу 8 членов Комиссии проголосовали «против». Таким образом, судья прекратил участие в конкурсе.
Кто из кандидатов уже удачно прошел собеседования или преодолел негативные выводы Общественного совета добропорядочности
1. ПОПОВА Оксана Игнатьевна – судья Житомирского окружного административного суда. Количество набранных баллов за квалификационное оценивание –729,35 балла.
2. ПИВОВАРОВА Руслана Вячеславовна – адвокат. Количество набранных баллов за оценивание – 729,2 балла.
3. Осипова Елена Александровна – судья Сумского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 715,97.
4. СЛОБОДОНЮК Михаил Васильевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество набранных баллов – 712,8.
5. КАЗАНЧУК Анна Петровна – судья Кировоградского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 694,1.
6. ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий Сергеевич – адвокат, заведующий кафедрой конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия». Количество баллов – 685,6.
7. ГОЛУБ Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда. Количество баллов – 670,4.
8. ТОМЧУК Андрей Валерьевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество баллов – 668,7.
9. ПИВОВАР Ирина Викторовна – научный консультант управления обеспечения работы судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Секретариата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Количество баллов – 668,5.
10. КАНЫГИНА Татьяна Сергеевна – судья Полтавского окружного административного суда. Количество баллов – 667,93.
11. САВИЦКАЯ Наталья Валентиновна – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 666,9.
12. КАЛМЫКОВА Юлия Александровна – судья Лисичанского городского суда Луганской области (командирована в Шевченковский районный суд города Черновцы) Количество баллов – 666,38.
13. ТАРНОВЕЦКИЙ Иван Игоревич – судья Хмельницкого окружного административного суда. Количество баллов – 655,45.
По состоянию на 9 июня ВККС, как в составе Первой палаты Комиссии, так и в пленарном составе, провела 40 собеседований с кандидатами на должности судей административных апелляционных административных судов.
13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде, 14 кандидатов – не подтвердили, а еще с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.
Автор: Вячеслав Хрипун
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