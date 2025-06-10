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Кто из кандидатов уже может рассчитывать на должность судьи апелляционного административного суда – фамилии

07:30, 10 июня 2025
13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.
Кто из кандидатов уже может рассчитывать на должность судьи апелляционного административного суда – фамилии
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 9 июня 2025 года провела второе заседание в пленарном составе относительно кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов, которые во время собеседований с Первой палатой ВККС в мае получили негативные выводы от Общественного совета добропорядочности. 

Первое заседание в Пленарном составе по преодолению негативных выводов ОСД Комиссия провела 2 июня. 

Согласно решению ВККС, 9 июня негативные выводы ОСД были преодолены в отношении двух претендентов, в то время как еще два кандидата прекратили участие в конкурсе.  

Результаты собеседований в Пленарном составе:

  1. ТАРНОВЕЦКИЙ Иван Игоревич – судья Хмельницкого окружного административного суда. 

Десятью голосами «за» негативное заключение ОСД было преодолено. «Против» кандидата проголосовали два члена ВККС. Таким образом, судья признан способным осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.   

  1. КАЛМЫКОВА Юлия Александровна – судья Лисичанского городского суда Луганской области (командирована в Шевченковский районный суд города Черновцы). 

ВККС в пленарном составе единогласно решила, что судья подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде. 

  1. ГЕРГЕЛЕЙНИК Вячеслав Александрович – заместитель руководителя Правового департамента – руководитель управления обработки конституционных жалоб Конституционного Суда. 

«За» преодоление негативного заключения ОСД проголосовали только 6 членов ВККС. Таким образом, кандидат прекратил участие в конкурсе. 

  1. ШЕВЯКОВ Игорь Сергеевич – судья Полтавского окружного административного суда.

«За» преодоление негативного вывода ОСД проголосовали 2 члена Комиссии, при этом сразу 8 членов Комиссии проголосовали «против». Таким образом, судья прекратил участие в конкурсе. 

Кто из кандидатов уже удачно прошел собеседования или преодолел негативные выводы Общественного совета добропорядочности

1. ПОПОВА Оксана Игнатьевна – судья Житомирского окружного административного суда. Количество набранных баллов за квалификационное оценивание –729,35 балла. 

2. ПИВОВАРОВА Руслана Вячеславовна – адвокат. Количество набранных баллов за оценивание – 729,2 балла. 

3. Осипова Елена Александровна – судья Сумского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 715,97. 

4. СЛОБОДОНЮК Михаил Васильевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество набранных баллов – 712,8.

5. КАЗАНЧУК Анна Петровна – судья Кировоградского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 694,1. 

6. ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий Сергеевич – адвокат, заведующий кафедрой конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия». Количество баллов – 685,6

7. ГОЛУБ Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда. Количество баллов – 670,4. 

8. ТОМЧУК Андрей Валерьевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество баллов – 668,7

9. ПИВОВАР Ирина Викторовна – научный консультант управления обеспечения работы судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Секретариата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Количество баллов – 668,5. 

10. КАНЫГИНА Татьяна Сергеевна – судья Полтавского окружного административного суда. Количество баллов – 667,93.

11. САВИЦКАЯ Наталья Валентиновна – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 666,9.

12. КАЛМЫКОВА Юлия Александровна – судья Лисичанского городского суда Луганской области (командирована в Шевченковский районный суд города Черновцы) Количество баллов – 666,38.

13. ТАРНОВЕЦКИЙ Иван Игоревич – судья Хмельницкого окружного административного суда. Количество баллов – 655,45.

По состоянию на 9 июня ВККС, как в составе Первой палаты Комиссии, так и в пленарном составе, провела 40 собеседований с кандидатами на должности судей административных апелляционных административных судов. 

13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде, 14 кандидатов – не подтвердили, а еще с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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