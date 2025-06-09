Прекращение огня в Украине может усилить угрозу от России – генсек НАТО Рютте

НАТО подозревает, что перемирие в Украине позволит РФ накопить оружие.

Фото: Getty Images

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Устойчивое прекращение огня в Украине может позволить России нарастить запасы вооружения, что представляет дополнительные риски для стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в аналитическом центре Chatham House в Лондоне.

Отвечая на вопрос, Рютте подтвердил, что после объявления перемирия Россия может начать накапливать оружие, что повысит угрозу для Альянса. «Это - констатация факта, я думаю», - отметил он, комментируя утверждение, что после достижения устойчивого прекращения огня в Украине «часы начинают отсчет времени, и риски для НАТО растут».

Генсек добавил, что даже во время войны против Украины Россия способна частично пополнять свои склады вооружения, хотя этот вопрос остается дискуссионным. «Отвечая на ваш вопрос, я имею в виду, что это - констатация факта», - повторил Рютте.

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