Припинення вогню в Україні може посилити загрозу від Росії – генсек НАТО Рютте

НАТО підозрює, що перемир’я в Україні дозволить РФ накопичити зброю.

Фото: Getty Images

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Стале припинення вогню в Україні може дозволити Росії наростити запаси озброєння, що становить додаткові ризики для країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.

Відповідаючи на запитання, Рютте підтвердив, що після оголошення перемир’я Росія може почати накопичувати зброю, що підвищить загрозу для Альянсу. «Це – констатація факту, я думаю», – зазначив він, коментуючи твердження, що після досягнення сталого припинення вогню в Україні «годинник починає відлік часу, і ризики для НАТО зростають».

Генсек додав, що навіть під час війни проти України Росія здатна частково поповнювати свої склади озброєння, хоча це питання залишається дискусійним. «Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це – констатація факту», – повторив Рютте.

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