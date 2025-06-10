На Сумщині викрили лікарку, яка вимагала хабарі з військовослужбовців

Жінка вимагала від військовослужбовців по 5 тисяч гривень за кожен протокол медичного огляду для підтвердження відсутності вживання наркотиків або алкоголю.

Фото: su.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці затримали лікарку-нарколога, яка вимагала та отримувала хабарі з військовослужбовців за видачу протоколів медичного огляду без проведення відповідних досліджень.

Як повідомила пресслужба поліції Сумської області, правоохоронці задокументували протиправні дії медикині, яка також є головною лікаркою одного з медичних закладів Роменського району.

Поліцейські встановили, що жінка вимагала від військовослужбовців по 5 тисяч гривень за кожен протокол медичного огляду для підтвердження відсутності вживання наркотиків або алкоголю. Ці документи необхідні для допуску до виконання службових обов’язків. При цьому лікарка ігнорувала встановлену процедуру – не проводила лабораторних досліджень і не відбирала біологічних зразків.

Під час отримання 15 тисяч гривень за три фіктивні протоколи поліцейські затримали підозрювану у процесуальному порядку.

Лікарці вже повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.