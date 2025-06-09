Одна ВЛК оглядатиме людину, а інша ВЛК оцінюватиме анонімні дані – у Міноборони планують реформу

Катерина Черногоренко розповіла, що планується реалізувати дві процедури окремо – медичний огляд буде робити одна ВЛК, а інша буде оцінювати набір переданих до системи даних, а не людину.

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У Міноборони планують подальшу реформу ВЛК, яка дозволить оцінювати медичні характеристики особи деперсоналізовано. Тобто, одна ВЛК буде проводити медичний огляд, заповнювати форму і передавати дані до системи, а вже інша ВЛК, маючи перед очима просто набір характеристик без прізвища людини, оцінюватиме їх з точки зору, чи придатна така особа до військової служби. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU.

«Перший етап реформи Міноборони завершило, другий і третій етапи маємо зробити з Міністерством охорони здоров’я, НСЗУ. Розділимо медичний і адміністративний дата-сети за принципом електронного лікарняного», пояснила вона.

Отже, пропонується розділити медичну оцінку стану людини і ухвалення рішення про її придатність чи непридатність.

«Раніше в одному місці поєднувалися лікарі і військові. Лікарі визначали фізіологічні, антропометричні, медичні дані, а військові — чи ця людина придатна, наприклад, служити водолазом або іншим фахівцем.

Ідея правильна, тому ми зберегли «кальку», але розриваємо монополіста через цифровий обмін. Ми кажемо: лікар робить свою частину, військові роблять свою частину, а людина йде в найближчу лікарню.

Отже, яку архітектуру ми задумали згідно з реформою? Лікар однієї ВЛК оглядає людину і фіксує її медичні, фізіологічні параметри, захворювання, якщо вони є, у визначеному медзакладі. І засвідчує це цифровим підписом в єдиній електронній системі охорони здоров’я.

Далі, якщо ми розділяємо медичну і адміністративну частини, до іншої військово-лікарської комісії потрапляє фінальний дата-сет від медиків. І комісія деперсоналізовано оцінює дані. А тоді ухвалює рішення про придатність чи непридатність.

В будь-який момент на постаудиті масив даних перевіряється. Лікар не просто пише, що в людини вроджена вада серця — він формує висновок на основі обстежень, які фіксуються в системі. Підробити це майже неможливо», підкреслила Черногоренко.

Крім того, за її словами, Верховна Рада у середині червня ухвалить закон, за яким буде дозволено робити обмін між Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) і реєстром «Оберіг».

«Це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК.

Процедура виглядатиме як дві смс.

Перша — вам зроблено медичний висновок про придатність/непридатність. Людині надходить номер висновку на телефон.

Друга смс — це пуш у «Резерв+», мовляв, ви пройшли військово-лікарську комісію, зі статусом — придатний або непридатний.

Для цього потрібно ухвалити закон і отримати згоду на передання медичного дата-сету від Міністерства охорони здоров’я.

Якщо все піде за цим планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я, що має контракт з НСЗУ — і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів, там, де їй це зручно, без зайвих клопотів», вказала Черногоренко.

«Моя мрія і мета — дати людині можливість пройти ВЛК в будь-якому медзакладі, який їй зручний. Колись я була проєктною менеджеркою електронних лікарняних, і тоді теж відчувався скепсис. І ось воно добре працює», вважає заступниця міністра.

Автор: Наталя Мамченко

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