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Одна ВВК будет осматривать человека, а другая ВВК будет оценивать анонимные данные – в Минобороны планируют реформу

20:15, 9 июня 2025
Катерина Черногоренко рассказала, что планируется реализовать две отдельные процедуры – медицинский осмотр будет проводить одна ВВК, а другая будет оценивать набор переданных в систему данных, а не человека.
Одна ВВК будет осматривать человека, а другая ВВК будет оценивать анонимные данные – в Минобороны планируют реформу
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В Минобороны планируют дальнейшую реформу ВВК, которая позволит оценивать медицинские характеристики человека деперсонализированно. То есть, одна ВВК будет проводить медицинский осмотр, заполнять форму и передавать данные в систему, а уже другая ВВК, имея перед глазами просто набор характеристик без фамилии человека, будет оценивать их с точки зрения, пригодно ли такое лицо к военной службе. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко в интервью DOU.

«Первый этап реформы Минобороны завершило, второй и третий этапы должны сделать с Министерством здравоохранения, НСЗУ. Разделим медицинский и административный дата-сеты по принципу электронного больничного», — пояснила она.

Итак, предлагается разделить медицинскую оценку состояния человека и принятие решения о его пригодности или непригодности.

«Раньше в одном месте совмещались врачи и военные. Врачи определяли физиологические, антропометрические, медицинские данные, а военные — пригоден ли этот человек, например, служить водолазом или другим специалистом.

Идея правильная, поэтому мы сохранили «кальку», но разрываем монополиста через цифровой обмен. Мы говорим: врач делает свою часть, военные делают свою часть, а человек идет в ближайшую больницу.

Итак, какую архитектуру мы задумали согласно реформе? Врач одной ВВК осматривает человека и фиксирует его медицинские, физиологические параметры, заболевания, если они есть, в определенном медучреждении. И заверяет это цифровой подписью в единой электронной системе здравоохранения.

Далее, если мы разделяем медицинскую и административную части, в другую военно-врачебную комиссию попадает финальный дата-сет от медиков. И комиссия деперсонализированно оценивает данные. А затем принимает решение о пригодности или непригодности.

В любой момент на постаудите массив данных проверяется. Врач не просто пишет, что у человека врожденный порок сердца — он формирует заключение на основе обследований, которые фиксируются в системе. Подделать это почти невозможно», — подчеркнула Черногоренко.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада в середине июня примет закон, по которому будет разрешен обмен между Электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ) и реестром «Оберег».

«Это разблокирует возможность разделять визит к врачу и выводы о пригодности или непригодности. Дополнительный визит в ВВК будет только по необходимости. Если все хорошо, то человек не будет идти в ТЦК.

Процедура будет выглядеть как две СМС. Первая — вам сделано медицинское заключение о пригодности/непригодности. Человеку приходит номер заключения на телефон. Вторая СМС — это пуш в «Резерв+», мол, вы прошли военно-врачебную комиссию, со статусом — пригоден или непригоден.

Для этого нужно принять закон и получить согласие на передачу медицинского дата-сета от Министерства здравоохранения.

Если все пойдет по этому плану, до конца 2025 года человек сможет обратиться в любое учреждение здравоохранения, имеющее контракт с НСЗУ — и пройти осмотр на пригодность к военной службе у гражданских врачей, там, где ему это удобно, без лишних хлопот», — указала Черногоренко.

«Моя мечта и цель — дать человеку возможность пройти ВВК в любом медучреждении, которое ему удобно. Когда-то я была проектным менеджером электронных больничных, и тогда тоже ощущался скепсис. И вот оно хорошо работает», — считает заместитель министра.

Автор: Наталя Мамченко

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