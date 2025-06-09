Тело в шрамах – освобожденный из плена боец показал тело после российских пыток

После очередного обмена военнопленными один из освобожденных украинских защитников раскрыл ужасные детали своего пребывания в российском плену, продемонстрировав следы жестоких пыток на своем теле. Об этом сообщило издание Clash Report.
«После обмена украинский военнопленный показал свое тело, покрытое многочисленными увечьями, с выжженной надписью «Слава России», - указано в подписи к опубликованному фото.
Фото: Clash Report
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