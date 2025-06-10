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В Одессе пред судом предстали преступники, которые похитили человека и требовали 1 млн долларов

07:36, 10 июня 2025
В марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей.
В Одессе пред судом предстали преступники, которые похитили человека и требовали 1 млн долларов
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В Одессе пятеро участников организованной группы признаны виновными в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, приговором суда трое участников были приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое – к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей. Его незаконно удерживали, требуя от родственников выкуп в размере 1 млн долларов США за освобождение.

После похищения потерпевшего перевезли в Киев, где совместными усилиями правоохранителей участников группы задержали, а потерпевшего – освободили.

Они ожидали приговор под стражей.

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суд ОГП Одесса

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