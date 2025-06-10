На Закарпатье заблокировали еще два канала побега уклонистов за границу

Преступники предлагали своим клиентам сбежать за пределы Украины за денежное вознаграждение, которое колебалось в пределах от 8 до 10 тысяч долларов.

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Служба безопасности Украины сообщила, что на Закарпатье нейтрализовала еще два канала незаконного переправления за границу граждан призывного возраста. В результате комплексных мероприятий задержаны три организатора нелегальных «трафиков». Об этом информирует Управление СБУ в Закарпатской области.

Преступники предлагали своим клиентам сбежать за пределы Украины за денежное вознаграждение, которое колебалось в пределах от 8 до 10 тысяч долларов США с человека.

Киберспециалисты раскрыли трех жителей Мукачевского района, которые через Telegram-каналы искали людей, желающих избежать мобилизации. Один из организаторов координировал действия группы: определял маршруты движения через «безопасные» участки границы и способ расчета за «услуги».

Всех трех преступников задержали и сообщили им о подозрении.

Также СБУ установила еще одного соорганизатора аналогичной схемы — 43-летнего ранее судимого жителя Мукачево. Он непосредственно занимался поиском клиентов, организовывал их сопровождение в пограничную зону, давал инструкции по пересечению границы вне официальных пунктов пропуска и другие «рекомендации» для успешного побега. Этому фигуранту также сообщено о подозрении.

Трех организаторов этой преступной группы сотрудники СБУ задержали еще в марте этого года.

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