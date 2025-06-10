На Закарпатті заблокували ще два канали втечі ухилянтів за кордон

Зловмисники пропонували своїм клієнтам втекти за межі України за грошову винагороду, яка коливалася в межах від 8 до 10 тисяч доларів.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України повідомила, що на Закарпатті нейтралізувала ще два канали незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку. У результаті комплексних заходів затримано трьох організаторів нелегальних «трафіків». Про це інформує Управління СБУ в Закарпатській області.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам втекти за межі України за грошову винагороду, яка коливалася в межах від 8 до 10 тисяч доларів США з особи.

Кіберфахівці викрили трьох жителів Мукачівського району, які через Telegram-канали підшуковували осіб, охочих уникнути мобілізації. Один з організаторів координував дії групи: визначав маршрути руху через «безпечні» ділянки кордону та спосіб розрахунку за «послуги».

Усіх трьох зловмисників затримали та повідомили їм про підозру.

Також СБУ встановила ще одного співорганізатора аналогічної схеми — 43-річного раніше судимого мешканця Мукачева. Він безпосередньо займався пошуком клієнтів, організовував їхній супровід до прикордонної зони, надавав інструкції щодо перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску та інші «рекомендації» для успішної втечі. Цьому фігуранту також повідомлено про підозру.

Трьох організаторів цієї злочинної групи співробітники СБУ затримали ще в березні цього року.

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