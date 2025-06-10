Верховный Суд подтвердил взыскание морального вреда в пользу шахтера, получившего хроническое профессиональное заболевание

Возложение обязанности возместить причиненный моральный вред может иметь место только при условии, когда вред был вызван противоправным поведением ответственного за него лица.

Фото: Вера Сальницкая

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В апреле 2024 года шахтер обратился в суд с иском к «Шахтоуправлению «Покровское» о возмещении морального вреда в связи с повреждением здоровья вследствие профессионального заболевания.

Иск мотивирован тем, что с 25 августа 2009 года по 13 марта 2015 года он состоял в трудовых отношениях с ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», работая на должности проходчика с полным рабочим днем в шахте. Во время работы получил профессиональное заболевание, в связи с чем ему 27 января 2022 года впервые установлено по совокупности 65% потери профессиональной трудоспособности бессрочно, из них: 35% – радикулопатия, 25% – хронический бронхит, 5% – тугоухость. Первично признан инвалидом 3 группы по профессиональным заболеваниям.

В связи с указанным хроническим профессиональным заболеванием нарушены и нарушаются нормальные жизненные связи истца, он лишен возможности реализовывать свои привычки и желания. Длительный процесс лечения лишает его возможности вести полноценный образ жизни. С момента получения хронического профессионального заболевания он постоянно испытывает физические страдания и боль, обоснованные тяжестью самочувствия и особенностями лечения.

Изложенные в иске обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для возмещения морального вреда за счет предприятия-ответчика, работая на котором истец получил несколько профессиональных заболеваний, существенно изменивших его жизнь.

Просил суд взыскать в его пользу с ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» причиненный моральный вред в размере 245 тысяч грн.

Решения судов

Решением Красноармейского горрайонного суда Донецкой области по этому делу №235/3143/24 от 16 мая 2024 года исковые требования удовлетворены частично. Взыскана с ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» в пользу шахтера денежная компенсация в счет возмещения морального вреда, причиненного ему в результате профессиональных заболеваний, в размере 115 тысяч грн без удержания из этой суммы налогов и других обязательных платежей. В удовлетворении другой части исковых требований отказано.

Постановлением Днепровского апелляционного суда от 2 октября 2024 года апелляционная жалоба ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» оставлена без удовлетворения. Апелляционная жалоба шахтера удовлетворена частично. Взыскана с ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» в пользу истца сумма морального вреда, причиненного работнику вследствие повреждения здоровья, в размере 170 тысяч грн без удержания налогов и других обязательных платежей.

Постановление апелляционного суда мотивировано тем, что работодатель ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» во время работы истца допустил превышение предельно допустимого уровня концентрации опасных и вредных факторов производственной среды, что является нарушением статьи 153 КЗоТ и статьи 13 Закона «Об охране труда». Поэтому коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что профессиональные заболевания истца, причиняющие ему физическую боль и душевные страдания, возникли также по вине ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», которым не были выполнены требования законодательства по созданию на рабочем месте работника условий труда, в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Учитывая выводы, изложенные Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 5 декабря 2018 года по делу № 210/5258/16-ц, коллегия судей пришла к выводу, что определенный судом первой инстанции размер возмещения морального вреда (115 000 грн) не соответствует критериям разумности, взвешенности и справедливости с учетом установленных обстоятельств дела, а также выводам суда кассационной инстанции в аналогичных делах, поэтому решение суда подлежит изменению в части размера материальной компенсации моральных страданий истца.

С учетом того, что истцу бессрочно установлена стойкая потеря профессиональной трудоспособности в размере 65%, что безусловно влечет за собой неотвратимые изменения, как в профессиональной, так и в обыденной жизни истца, коллегия судей считает необходимым изменить решение суда в части определенного судом размера морального вреда и увеличить его.

ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» подало в Верховный Суд кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в постановлении от 21 мая 2025 года по этому делу указал следующее:

В части первой и второй статьи 153 КЗоТ определено, что на всех предприятиях, в учреждениях, организациях создаются безопасные и безвредные условия труда. Обеспечение безопасных и безвредных условий труда возлагается на собственника или уполномоченный им орган.

В соответствии со статьей 173 КЗоТ вред, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, возмещается в установленном законодательством порядке.

Возмещение работодателем морального вреда работнику производится в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга (травли), факт которого подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни. Порядок возмещения морального вреда определяется законодательством (статья 237-1 КЗоТ Украины).

Статьей 4 Закона «Об охране труда» определено, что государственная политика в области охраны труда базируется, в частности, на принципах приоритета жизни и здоровья работников, полной ответственности работодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда; социальной защиты работников, полного возмещения вреда лицам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

При выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.

По своей сути обязательство о компенсации морального вреда является достаточно специфическим обязательством, поскольку не на всех этапах своего существования характеризуется определенностью содержания, а именно относительно способа и размера компенсации. Источником определенности содержания обязанности лица, причинившего моральный вред, может быть: (1) договор лица, причинившего моральный вред, с потерпевшим, в котором стороны договорились, в частности, о размере, способе, сроках компенсации морального вреда; (2) в случае, если не достигли договоренности, то решение суда, в котором определяется способ и размер компенсации морального вреда (см. постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 1 марта 2021 года по делу № 180/1735/16-ц).

Обязательство о компенсации морального вреда возникает при следующих условиях: наличие морального вреда; противоправность поведения лица, причинившего моральный вред; наличие причинной связи между противоправным поведением лица, причинившего моральный вред, и ее результатом – моральным вредом; вина лица, причинившего моральный вред.

В случае установления конкретного лица, причинившего моральный вред, происходит распределение бремени доказывания: (а) истец должен доказать наличие морального вреда и причинную связь; (б) ответчик доказывает отсутствие противоправности и вины.

Причинение морального вреда – явление всегда негативное. Однако из этого не следует, что любой причиненный моральный вред порождает обязательство по его возмещению. Возложение обязанности возместить причиненный моральный вред может иметь место только при условии, когда вред был вызван противоправным поведением ответственного за него лица (постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты КГС от 5 декабря 2022 года по делу № 214/7462/20).

Деньги выступают эквивалентом морального вреда. Денежные средства как общий эквивалент всех ценностей, в экономическом смысле «трансформируют» вред в общедоступное выражение, а размер возмещения «исчисляет» вред. Размер определенной компенсации должен, хотя бы приблизительно, быть мерой морального вреда и восстановленного состояния потерпевшего. При определении компенсации морального вреда сложность заключается в невозможности ее исчисления с помощью какой-либо денежной шкалы или приравнивания к другому имущественному эквиваленту. Поэтому денежная сумма компенсации морального вреда является лишь вероятной, и при ее определении учитываются характер правонарушения, глубина физических и душевных страданий, ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности их реализации, степень вины лица, причинившего моральный вред, если вина является основанием для возмещения, другие обстоятельства, имеющие существенное значение, требования разумности и справедливости (постановление Верховного Суда в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 5 декабря 2022 года по делу № 214/7462/20).

Абзац 2 ч. 3 статьи 23 ГК, в котором употреблен термин «другие обстоятельства, имеющие существенное значение», именно поэтому и не определяет полный перечень этих обстоятельств, что они могут различаться в зависимости от ситуации каждого потерпевшего, особенности которой он доказывает суду. Объем неимущественных потерь потерпевшего является открытым, и в каждом конкретном случае может быть дополнен обстоятельством, которое влияет на формирование размера денежного возмещения этих потерь. Размер возмещения морального вреда находится во взаимосвязи с физической болью, моральными страданиями, другими неимущественными потерями, которые понесло пострадавшее лицо, а не с исключительностью перечня и количеством обстоятельств, которые суд должен учесть (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 29 июня 2022 года по делу № 477/874/19).

В пересматриваемом деле:

суды установили, что истец работал в тяжелых условиях в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» с 25 августа 2009 года по 13 марта 2015 года; во время работы в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» истец получил хроническое профессиональное заболевание, ему 27 января 2022 года впервые установлена по совокупности 65% потери профессиональной трудоспособности бессрочно, первично признан инвалидом 3 группы по профессиональным заболеваниям бессрочно;

указанные обстоятельства ЧАО не оспариваются;

таким образом, коллегия судей исходит из доказанности факта причинения истцу потерь неимущественного характера и обязанности ЧАО эти потери компенсировать. При этом предметом спора по делу является именно требование о компенсации морального вреда и определение его размера в связи с работой истца в тяжелых условиях труда в ЧАО;

при вынесении решения об изменении решения суда первой инстанции и увеличении размера денежной компенсации морального вреда, суд апелляционной инстанции учел конкретные обстоятельства этого дела, получение истцом хронического профессионального заболевания на предприятии ЧАО, неотвратимость изменений в жизни истца, необходимость систематического получения медицинской помощи, принципы разумности, пропорциональности и справедливости.

При таких обстоятельствах апелляционный суд сделал обоснованный вывод об определении размера такой компенсации в сумме 170 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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