В Одесі перед судом постали зловмисники, які викрали людину та вимагали 1 млн доларів

У березні 2021 року в Одесі організована група викрала місцевого мешканця – сина підприємців

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі п’ятьох учасників організованої групи визнано винними у незаконному позбавленні волі, викраденні людини та вимаганні.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, вироком суду трьох учасників засуджено до 10 років позбавлення волі, ще двох – до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у березні 2021 року в Одесі організована група викрала місцевого мешканця – сина підприємців. Його незаконно утримували, вимагаючи від родичів викуп у розмірі 1 млн доларів США за звільнення.

Після викрадення потерпілого перевезли до Києва, де спільними зусиллями правоохоронців учасників групи було затримано, а потерпілого – звільнено.

На вирок суду вони очікували під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.