Тіло в шрамах – звільнений з полону боєць показав тіло після російських тортур

Український військовий після обміну показав сліди катувань у російському полоні.

Фото ілюстративне

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Після чергового обміну військовополоненими один із звільнених українських захисників розкрив жахливі деталі свого перебування в російському полоні, продемонструвавши сліди жорстоких катувань на своєму тілі. Про це повідомило видання Clash Report.

«Після обміну український військовополонений показав своє тіло, вкрите численними каліцтвами, з випаленим написом «Слава Росії», – зазначено в підписі до опублікованого фото.

Фото: Clash Report

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