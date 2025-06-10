В Сумской области разоблачили доктора, которая требовала взятки от военнослужащих

В Сумской области правоохранители задержали доктора-нарколога, которая требовала и получала взятки с военнослужащих за выдачу протоколов медицинского осмотра без проведения соответствующих исследований.
Как сообщила пресс-служба полиции Сумской области, правоохранители задокументировали противоправные действия медсестры, которая также является главным врачом одного из медицинских учреждений Роменского района.
Полицейские установили, что женщина требовала от военнослужащих по 5 тысяч гривен за каждый протокол медицинского осмотра для подтверждения отсутствия употребления наркотиков или алкоголя. Эти документы необходимы для допуска к исполнению служебных обязанностей. При этом доктор игнорировала установленную процедуру – не проводила лабораторных исследований и не отбирала биологические образцы.
Во время получения 15 тысяч гривен за три фиктивных протокола, полицейские задержали подозреваемую в процессуальном порядке.
Доктору уже сообщено о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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