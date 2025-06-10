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Хто з кандидатів вже може розраховувати на посаду судді апеляційного адміністративного суду – прізвища

07:30, 10 червня 2025
13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.
Хто з кандидатів вже може розраховувати на посаду судді апеляційного адміністративного суду – прізвища
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 червня 2025 року провела друге засідання у пленарному складі стосовно кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів, які під час співбесід з Першою палатою ВККС у травні отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності.  

Перше засідання у Пленарному складі для подолання негативних висновків ГРД Комісія провела 2 червня.

Відповідно до рішення ВККС, 9 червня негативні висновки ГРД були подолані стосовно двох претендентів, тоді як ще два кандидати припинили участь у конкурсі.  

Результати співбесід у Пленарному складі:

1. ТАРНОВЕЦЬКИЙ Іван Ігорович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

Десятьма голосами «за» негативний висновок ГРД був подоланий. «Проти» кандидата проголосували два члена ВККС. Таким чином, суддя визнаний таким, що може здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

2. КАЛМИКОВА Юлія Олександрівна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області (відряджена до Шевченківського районного суду міста Чернівці).

ВККС у пленарному складі одноголосно вирішила, що суддя підтвердила здатність здійснювати правосуддя у апеляційному адміністративному суді. 

3. ГЕРГЕЛІЙНИК В’ячеслав Олександрович – заступник керівника Правового департаменту – керівник управління опрацювання конституційних скарг Конституційного Суду.

«За» подолання негативного висновку ГРД проголосували лише 6 членів ВККС, відтак кандидат припинив участь у конкурсі.

4. ШЕВЯКОВ Ігор Сергійович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

«За» подолання негативного висновку ГРД проголосували 2 члена Комісії, при цьому одразу 8 членів Комісії проголосували «проти». Відтак, суддя припинив участь у конкурсі.

Хто з кандидатів вже вдало пройшов співбесіди або подолав негативні висновки Громадської ради доброчесності

1. ПОПОВА Оксана Гнатівна – суддя Житомирського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів за кваліфікаційне оцінювання –729,35 бали. 

2. ПИВОВАРОВА Руслана В’ячеславівна – адвокат. Кількість набраних балів за оцінювання – 729,2 бали.

3. ОСІПОВА Олена Олександрівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 715,97.

4. СЛОБОДОНЮК Михайло Васильович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 712,8.

5. КАЗАНЧУК Ганна Петрівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 694,1.

6. ТЕРЛЕЦЬКИЙ Дмитро Сергійович – адвокат, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія». Кількість балів – 685,6.

7. ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду. Кількість балів - 670,4.

8. ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 668,7.

9. ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Кількість балів – 668,5.

10. КАНИГІНА Тетяна Сергіївна – суддя Полтавського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 667,93.

11. САВИЦЬКА Наталія Валентинівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 666,9.

12. КАЛМИКОВА Юлія Олександрівна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області (відряджена до Шевченківського районного суду міста Чернівці). Кількість балів – 666,38.

13. ТАРНОВЕЦЬКИЙ Іван Ігорович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 655,45.

Станом на 9 червня ВККС як у складі Першої палати Комісії, так і у пленарному складі, провела 40 співбесід з кандидатами на посади суддів адміністративних апеляційних адміністративних судів.

13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді, 14 кандидатів – не підтвердили, з ще з 13 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС апеляційні суди

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Хто з кандидатів вже може розраховувати на посаду судді апеляційного адміністративного суду – прізвища

13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

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