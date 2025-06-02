Хто з кандидатів в апеляційні адміністративні суди вдало пройшов пленарне засідання ВККС – відомі прізвища

Двоє кандидатів змогли подолати негативний висновок ГРД, а ще двоє – ні.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 червня 2025 року провела перше засідання у пленарному складі стосовно кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів, які під час співбесід з Першою палатою ВККС у травні отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності.

Відповідно до рішень ВККС, негативні висновки ГРД стосовно двох претендентів були подолані, тоді як ще два кандидати припинили участь у конкурсі.

Результати співбесід у Пленарному складі:

1. ГУДКОВ Сергій Олексійович – адвокат, у минулому – експерт USAID та член кадрової комісії, яка у 2021 році здійснювала атестацію прокурорів окружних прокуратур.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», до кандидата виникли запитання як стосовно його доходів та майна, так і стосовно обставин безстрокового «бронювання» від мобілізації державною установою вже під час конкурсу в апеляційні суди, хоча адвокат досі немає статусу державного службовця.

«За» подолання негативного висновку ГРД проголосували 6 членів ВККС, тоді як «проти» проголосували 7 членів Комісії.

У підсумку Сергій Гудков був визнаний таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

2. ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Також кандидатка має досвід викладацької та наукової діяльності.

Більшість запитань під час розгляду Першою палатою, як повідомляла «Судово-юридична газета», стосувалися не стільки кандидатки, скільки дещо дивної фінансово-інвестиційної діяльності її чоловіка.

Рішенням ВККС у пленарному складі Ірина Пивовар визнана такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в суді апеляційної інстанції.

3. БАБИЧ Анжеліка Миколаївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.

Під час співбесіди у складі Першої палати до судді виникли запитання у зв’язку зі статками як самої кандидатки, так і її батьків.

Однак особливу увагу Перша палата ВККС та ГРД звернули на рішення судді під час подій Майдану 2013-2014 року, яким суддею були встановлені обмеження на проведення мирних зібрань.

У підсумку, 4 члена ВККС проголосували «за» подолання негативного висновку ГРД, але одразу 9 проголосували «проти».

Відтак, Анжеліка Бабич була визнана такою, що не підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

4. ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

Під час співбесіди з Першою палатою до кандидата виникло чимало запитань у зв’язку з його науковою діяльністю, а також стосовно «проблемних» нюансів біографії батька судді.

Однак у підсумку Андрій Томчук одноголосно був визнаний таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у апеляційному суді.

В цілому станом на 2 червня ВККС визнала такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 8 кандидатів (6 – у складі Першої палати ВККС, 2 – у пленарному складі Комісії).

Автор В’ячеслав Хрипун

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