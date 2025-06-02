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Єрмак після оприлюднення російського «меморандуму» закликав до санкцій проти РФ

20:28, 2 червня 2025
Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни роблять все, щоб не припиняти вогонь і продовжувати війну.
Єрмак після оприлюднення російського «меморандуму» закликав до санкцій проти РФ
Фото: Getty Images
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак після оприлюднення тексту російського «меморандуму» з умовами припинення вогню закликав до санкцій проти РФ.

«Росіяни роблять все, щоб не припиняти вогонь і продовжувати війну.

Дуже важливими є нові санкції зараз.

Раціональність - це не про росію», - заявив він.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони. 

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росія Україна війна

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