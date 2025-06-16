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На Львівщині мобілізований вистрибнув із вантажівки дорогою на полігон — чоловік перебуває у комі

11:19, 16 червня 2025
31-річного жителя Волині без свідомості доставили до львівської лікарні з важкою черепно-мозковою травмою, поліція відкрила кримінальне провадження.
На Львівщині мобілізований вистрибнув із вантажівки дорогою на полігон — чоловік перебуває у комі
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Львівській області під час перевезення мобілізованих до полігону один із них вистрибнув із кузова вантажівки. Правоохоронці встановлюють обставини травмування чоловіка. Про це повідомляє поліція області.

Попередньо встановлено, що чоловік отримав тілесні ушкодження, випавши з кузова вантажного автомобіля.

Вказується, що 12 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про пацієнта, доставленого в одну з львівських лікарень без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. 

Як попередньо встановили правоохоронці, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області, отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігон.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва  Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Мама і дружина постраждалого зазначили, що чоловік потрапив у реанімацію.

Зі слів дружини: «10 червня в Луцьку його затримали представники ТЦК просто на вулиці. Без поліції та перевірки документів. Йому залили газ в очі та доставили в обласний ТЦК. Після цього через добу, без ВЛК, його вивезли на полігон. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації я побачила, що його везуть до лікарні. Коли я приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані. Діагнози: відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи. Кримінальне провадження відкрито».

Пізніше мати хлопця уточнила, що він у медичній комі після черепно-мозкової травми та двох операцій. «Мій синочок Макс у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій. Стан критичний. Додатково — менінгіт», — зазначила жінка.

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